مؤيدو بوتين يمجدونه ويعتبرونه "عطية من الله"

احتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده السبعين وسط إشادات به من مسؤولين روس، منهم البطريرك الأورثوذكسي الذي وصفه بأنه "عطية من الله"، في وقت تزداد عزلة روسيا على الساحة الدولية ويتراجع زخم قواتها في أوكرانيا.

وفي يوم ميلاده أيضًا جاءت خطوات جديدة لتزيد الضغط على نظامه ونظام حليفه البيلاروسي وترفض غزو موسكو لأوكرانيا، بحيث منحت لجنة نوبل النرويجية جائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة، في أوسلو، للناشط الحقوقي البيلاروسي المسجون أليس بيالياتسكي، ومنظمتي "ميموريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكراني غير الحكوميين.

وفي روسيا، ضاعفت النخبة الروسية إشاداتها ببوتين، دون التطرق بأي حال إلى النكسات العسكرية التي منيت بها القوات الروسية مؤخرًا على الجبهة الأوكرانية، أو إلى عزلة موسكو المتزايدة التي تخضع لسلسلة من العقوبات الغربية.

وقال البطريرك الأرثوذكسي كيريل، متوجّهًا إلى بوتين وداعيًا للصلاة من أجل صحته: "وضعك الله في السلطة لكي تتمكّن من إنجاز مهمة ذات أهمية خاصة ومسؤولية كبيرة بالنسبة لمصير البلد ومصير شعبه".

وتوجه إليه بصفته "قائدًا وطنيًا وفيًا لوطنه"، خصوصًا بعدما صادق الرئيس الروسي الأسبوع الماضي على ضمّ أربع مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية بشكل كلي أو جزئي.

وتمنّى البطريرك كيريل لبوتين، الذي يرأس روسيا منذ العام 2000، والذي قد يبقى في الحكم حتى العام 2036، الصحة و"القوة الجسدية والمعنوية لسنوات عديدة" مقبلة.

ووضع البطريرك كيريل، وهو رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية منذ العام 2009، كنيسته في خدمة سلطة فلاديمير بوتين ووصفه في العام 2012 بأنه "معجزة".

لا احتفالات علنية

ورأى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وهو الحليف الرئيسي لبوتين، أن تقديم جرار للرئيس الروسي بمناسبة عيد ميلاده مناسب، خصوصًا أن مينسك مصنّعة معروفة للجرارات، وفق ما صدر عن القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية على تلغرام.

وعلى مرّ السنوات، لم يقم بوتين في ذكرى يوم ميلاده احتفالات عامة، لكن غالبًا ما كان يزور في هذا اليوم مدينة سان بطرسبرغ وهي مسقط رأسه، أو يقضي يومه في التايغا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أو حتى في اجتماعات عمل.

وجمع بوتين اليوم الجمعة في سان بطرسبرغ قادة رابطة الدول المستقلة، التي تضمّ العديد من دول الاتحاد السوفياتي السابق في "قمة غير رسمية".

وظهر بوتين في صورة نشرها حساب "بول بيرفوغو" وهو محاط بقادة آخرين ووراءهم جبل بطيخ ومجموعة فاكهة من جميع الأنواع.

وقبل الاجتماع، كان قد وجّه عدد من رؤساء رابطة الدول المستقلة رسائل تهنئة له، ومن بينهم الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، الذي أشاد ببوتين "القائد القوي والحكيم"، وسارع مسؤولون روس أيضًا إلى تهنئة رئيس الكرملين.

وأشاد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف "بواحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا وتميزًا في العصر الحديث"، وقال قديروف، حليف بوتين، يوم الأربعاء الماضي، إنه رُقي إلى رتبة رفيعة في الجيش الروسي.

ذكرى مقتل صحافية استقصائية

من جهته، نشر رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين على موقع "تلغرام" رسمًا للرئيس الروسي، وكتب "وجود روسيا من وجود بوتين".

وأعرب القادة الروس للمناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا عن ثنائهم أيضًا، من بينهم القائد الانفصالي دينيس بوشيلين الذي عبّر عن "امتنانه الكبير".

ورغم أن المسؤولين الروس لا ينتقدون بوتين مطلقًا، ظهرت مؤخرًا علامات استياء داخل النخبة الروسية بسبب الهزائم في أوكرانيا، لكن دون التشكيك في وجاهة الغزو، بحسب قولهم.

لذلك انتقد رمضان قديروف القيادة العسكرية الروسية بعد خسارة مدينة ليمان اللوجستية في الشرق الأوكراني، فيما دعا المسؤول البرلماني البارز أندريه كارتابولوف الجيش علانية إلى "الكف عن الكذب" بشأن نكساته.

وانتقد العديد من المسؤولين الطريقة الفوضوية التي يتم فيها تنفيذ مرسوم فلاديمير بوتين للتعبئة، دون مهاجمة رئيس الدولة، ودفعت هذه التعبئة عشرات الآلاف من الروس إلى المنفى.

ويصادف عيد ميلاد فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مع الذكرى السنوية لمقتل الصحفية الاستقصائية الروسية آنا بوليتسكوفسكايا في العام 2006، وهي جريمة لم يحاكَم منفّذوها بعد، وكانت بوليتكوفسكايا لتبلغ من العمر 64 عامًا اليوم لو ظلّت على قيد الحياة.