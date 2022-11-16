وكالة: انفجار بولندا نتج عن صاروخ أوكراني أطلق على آخر روسي

أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن النتائج الأولية تشير إلى أن الصاروخ الذي ضرب بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي.

وكانت الحكومة البولندية قد وضعت قواتها العسكرية في حالة تأهب قصوى، بزعم سقوط صواريخ روسية في بولندا، ما أدى إلى مقتل شخصين.

من جانبها، دعت فرنسا إلى توخي "أقصى درجة من الحذر" بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا مع إعلان "دول عدة" في المنطقة تمتلك النوع نفسه من السلاح، محذرة من "خطر تصعيد كبير".

وأكدت الرئاسة الفرنسية أنه "نظرا للرهانات، من المنطقي أن نتعامل مع المسألة بأقصى درجة من الحذر"، مذكرة بوجود "مخاطر تصعيد كبيرة في المنطقة".

وقال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي: "هناك الكثير من المعدات في المنطقة وتركز كبير للأسلحة. عدد كبير من الدول يمتلك النوع نفسه من الأسلحة وبالتالي فإن تحديد نوع الصاروخ لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقته".

وصرح مستشار آخر للرئيس أنه "يجب النظر إلى الوقائع بدقة كبيرة، النظر إلى المعلومات وخرائط السماء ورؤية بيانات الأقمار الاصطناعية. هذه قضية لا يمكن أن نخطئ فيها".

وأضاف "لو كان صاروخًا أوكرانيا (...) لما كان الأمر بطبيعة الحال هو نفسه سياسيا لأنه لا يمكن أن نتصور أن أوكرانيا تعمدت إطلاق صاروخ على بولندا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح بأنه "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ أطلق من روسيا.

أما بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، فقد قالت إنه صاروخ "روسي الصنع"، بينما اتهمت كييف موسكو بإطلاقه.