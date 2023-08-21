تقرير: أوكرانيا تعيد استخدام نظام صاروخي من عهد الاتحاد السوفيتي

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن أوكرانيا تستخدم نظاما صاروخيا ضخما من عهد الاتحاد السوفيتي طوله 36 قدما؛ لإصابة أهداف برية داخل روسيا.

ونقل موقع "بزنس إنسايدر" الإخباري عن وزارة الدفاع البريطانية أن "أوكرانيا تستخدم بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار التي تضرب موسكو بانتظام، صواريخ من نوع A-5 GAMMON تضرب روسيا".

وذكرت الوزارة، بأن أوكرانيا قامت "بسحب السلاح المعروف أيضًا بنظام صواريخ سطح-جو S-200، الذي يبلغ وزنه 7.5 طن وطوله 36 قدمًا من دوره في الدفاع الجوي، وباتت تستخدمه كصاروخ بالستي للهجوم على الأرض".

وأرجع موقع "فوربس" استخدام كييف للأسلحة القديمة، إلى تعويض النقص في مخزون السلاح الأوكراني، خصوصا من الصواريخ الباليستية توشكا.

وأظهر مقطع فيديو، ما يبدو أنه صاروخ V-860 أو V-880، وهو يصيب الأرض في مقاطعة بريانسك في روسيا، شمال الحدود مع أوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية تاس، يوم السبت، بأن كييف حاولت ضرب القرم باستخدام نظام S-200 معدل، دون معرفة عدد هذه الهجمات، ولكن كييف لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات على الأراضي الروسية.

وبحسب موقع فوربس يمكن لنظام S-200 ضرب الأهداف على بعد يصل إلى 190 ميلا وعلى ارتفاع يصل إلى 130,000 قدم في دور الدفاع الجوي، ويفترض أن يكون هذا المدى أكبر في دور الهجوم على الأرض.

وتعد الضربات داخل الأراضي الروسية ذات أهمية استراتيجية، خصوصا وأن الرئيس فلاديمير بوتين ربما هاجم أوكرانيا معتقدًا أنه لن يكون له تأثير كبير على الروس.

المصدر: موقع بزنس إنسايدر