ماذا وراء تصريحات بريغوجين المتكررة ضد القيادة الروسية؟

يتساءل محللون حول الهدف من تصريحات رئيس ومالك مجموعة "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، المتكررة والتي تشير إلى خلافه العام مع قيادة بلاده.

وكان آخر تلك التصريحات هي أن "الحرب في أوكرانيا أتت بنتائج عكسية.. وإن الكرملين يخاطر بمواجهة ثورة".

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن توماس غراهام، وهو محلل لدى موقع "مجلس العلاقات الخارجية" الإخباري، قوله إن الهدف الأوسع لبريغوزين "ليس جعل روسيا تبدو سيئة ولكن انتقاد سلوك الحرب من خلال ما يعتقد أنه وصف أوضح لما يجري."

وقال غراهام: "بريغوجين يعتقد أنه يجب بذل جهد أكبر في الحرب، بما في ذلك اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية".