منظمات أممية تكشف عن أوضاع كارثية جراء تصعيد إسرائيل في غزة

كشفت منظمات أممية، اليوم الثلاثاء، عن الأوضاع المتردية، جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إن حصار قطاع غزة، يجب أن يكون مبررًا بضرورة عسكرية، وإلا فإنه ربما يرقى إلى حد "العقاب الجماعي".

وأضاف أن "حصار" غزة يهدد بتفاقم الوضع ويؤثر على عمل المرافق الطبية، منوهًا إلى أن العمليات الجوية الإسرائيلية أصابت أبراجًا سكنية كبيرة في غزة ومدارس، وأدت لسقوط ضحايا مدنيين.

وشدد تورك على أنه لا ينبغي أبدًا استخدام المدنيين كأوراق للمساومة، داعيًا الدول إلى نزع فتيل الوضع المتأزم في إسرائيل والأراضي المحتلة.

من جهته، قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن حركة النزوح في غزة تفاقمت إلى 187500 شخص منذ السبت وتوقعات بالمزيد، وإن 4 مدارس و8 مرافق للرعاية الصحية في غزة، تضررت، منذ السبت الماضي.

وتوقع المتحدث، "نقصًا حادًّا" في مياه الشرب في غزة بسبب قطع السلطات الإسرائيلية المياه عنها.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إن الإجراءات المثيرة للقلق الخاصة بقطع المياه والوقود عن غزة ستقود لمستوى جديد من المعاناة.

ونددت (اليونيسيف)، بمقتل مئات الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين، وإصابة عدد أكبر خلال الأيام الثلاثة الماضية.

منظمة الصحة العالمية، على لسان متحدثها، كشفت أن 13 هجومًا مؤكدًا أصاب المرافق الصحية في غزة منذ بدء التصعيد، مشيرة إلى نفاد الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة.

وقال المتحدث، إن مدير منظمة الصحة العالمية، التقى، أمس الإثنين، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتباحثا بشأن المساعدات الإنسانية لغزة.

كما كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن تضرر 18 من مبانيها، بسبب الغارات الجوية على غزة.