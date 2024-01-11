بلينكن: التقارب بين إسرائيل والعرب الطريق الأفضل لعزل إيران

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن التقارب بين الدول العربية وإسرائيل هو "الطريقة الأفضل لعزل إيران".

وأضاف في تصريحات من القاهرة في ختام جولة في الشرق الأوسط تمحورت حول الحرب في قطاع غزة "أمن إسرائيل وإدماجها (في المنطقة) مرتبطان بفتح طريق نحو إقامة دولة فلسطينية".

وتابع: "دولة فلسطينية من أجل عزل وتهميش إيران. الرؤية واضحة، ولكن علينا أن نمضي قدما بها".

وكان الوزير الأميركي وصل إلى القاهرة قادما من إسرائيل.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أن يغادر عائدا إلى الولايات المتحدة بعد جولة شملت تسع دول من بينها تركيا والسعودية.