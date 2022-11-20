تقرير: إصابة عشرات المتظاهرين الإيرانيين بالعمى نتيجة الرصاص المعدني

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن عشرات المتظاهرين الإيرانيين أصيبوا بالعمى جراء إصابتهم بالرصاص المعدني والبلاستيكي، الذي تستخدمه السلطات الأمنية في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المستمرة.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، نشره مساء اليوم الأحد موقع "بي بي سي" بالنسخة الفارسية، إلى أن "عشرات المتظاهرين الذين استُهدفوا من مسافة قريبة أثناء قمع إيران للاحتجاجات أصيبوا بالعمى في أعينهم بسبب الرصاص المعدني والبلاستيكي".

وبينت الصحيفة أنه "بسبب عدم الوصول إلى إيران وانقطاع الإنترنت، لا توجد عمليًا إحصاءات دقيقة للأشخاص الذين فقدوا البصر في الاحتجاجات"، مضيفة أنها "تمكنت من تأكيد عشرات الحالات لضحايا استُهدفت أعينهم من خلال فحص الأدلة الطبية، وشهادات المتظاهرين، وأفراد أسر المصابين، وتقارير من منظمات حقوق الإنسان".

وقدّر أطباء العيون في 3 مستشفيات رئيسة في طهران، وهي: فارابي، ورسول أكرم، ولبافي نجاد، أنه منذ بداية الاحتجاجات، في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، استقبلوا ما مجموعه أكثر من 500 مريض أصيبوا بأضرار بالغة في عيونهم.

كما قدَّر الأطباء في محافظة كردستان غرب إيران "أنهم استقبلوا ما لا يقل عن 80 شخصًا أصيبت عيونهم".

وبحسب تقرير الصحيفة، لا يزال هناك العديد من الأجزاء المعدنية أو المطاطية في رؤوس المصابين، وقد أصيب بعض الجرحى بالعمى أو أصيبوا بجراح لا يمكن علاجها.

وتُظهر تقارير شهود العيان وعشرات الصفحات من السجلات الطبية من عدة مستشفيات وعيادات "أن وحشية الشرطة تسببت في إصابات واسعة النطاق، بما في ذلك انفصال الشبكية، وقطع الأعصاب البصرية، وثقب قزحية العين".