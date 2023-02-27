للمرة الأولى.. امرأتان تتزعمان الحزبين الرئيسيين في إيطاليا

اختار الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض المنتمي ليسار الوسط إيلي شلاين (37 عاما) لتقود المعارضة في البرلمان لمواجهة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، لتكون المرة الأولى في تاريخ إيطاليا التي تتزعم فيها امرأتان الحزبين الرئيسيين بالبلاد.

وشلاين التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والإيطالية ونشأت في سويسرا ستكون زعيمة جديدة للحزب وتعيد بناءه بعد الهزيمة التي مني بها في انتخابات العام الماضي.

ورغم تراجعها في استطلاعات الرأي، فقد تغلبت شلاين على السياسي المخضرم ستيفانو بوناتشيني في اقتراع لأنصار الحزب أمس الأحد بحصولها على 54 في المئة من الأصوات مقابل 46 في المئة لمنافسها بعد أن وعدت بجعل حزبها أكثر راديكالية لتحدي الائتلاف المحافظ الحاكم.