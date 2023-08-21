ألمانيا.. احتدام الجدل بعد طلب قيادي فرض شروط صارمة على الهجرة

لقي الطلب الذي قدمه القيادي البارز لدى المعارضة الألمانية والوزير في الحكومة السابقة، ينس شبان، بفرض قيود صارمة على الهجرة إلى ألمانيا انتقادات واسعة لدى الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وفي تصريحات نقلها موقع الإذاعة الدولية الألمانية "دويتشه فيله" عن صحيفة "بيلد آم زونتاغ"، صرح "شبان" وهو عضو هيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، بأنه يجب فرض قيود صارمة على الهجرة، قائلاً "يجب أن يحدث هذا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وهو الأمر الذي لقي رفضًا من قبل التحالف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وعلق خبير شؤون السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، زباستيان هارتمان، بأن العزلة على المستوى المحلي والظروف غير المنظمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ليست بديلًا، بحسب وصفه.

من جهتها، أكدت خبيرة شؤون السياسة الداخلية في حزب الخضر، لمياء قدور، بأن تعليق حقوق الإنسان من أجل الحد من الهجرة لا يمكن أن يكون حلًّا، على حد تعبيرها.

وفيما دعا "شبان" إلى استقبال وتوزيع ما بين 300 ألف إلى 500 ألف لاجئ سنويًّا في أوروبا، وأن اختيارهم يجب أن يكون من ضمن اختصاصات وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حذر، راينر هازلوف، وهو رئيس حكومة ولاية سكسونيا - أنهالت، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، من إثقال كاهل البلديات في ضوء أرقام الهجرة المرتفعة.

وأضاف هازلوف لصحيفة "بيلد" الألمانية: "وصلت البلديات إلى حدها الأقصى في التحمل.. برلين لم تصل إلى هذا الوضع بعد بشكل كامل".

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية