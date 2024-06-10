صعود اليمين يحد من "الاندفاع الأوروبي" تجاه حرب أوكرانيا

يقع الملف الأوكراني في قلب اهتمامات "أقطاب أوروبا" خصوصا الفرنسيين والألمان، ومثّل الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية حدا فاصلا بين "الأوفياء للاتحاد الأوروبي" والرافضين لمبادئه.

وعلى امتداد الأشهر التي سبقت انتخابات البرلمان الأوروبي كثف المسؤولون في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي من دعواتهم إلى التصويت "من أجل أوروبا" ومن أجل الدفاع عن قيمها، دون أن يغيب عن أذهانهم ما أسموه "التهديد الروسي"، جاعلين من قضية أوكرانيا قضية مفصلية في تحديد توجهات التصويت.

ومع صعود نسبة تمثيل اليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي الجديد، تتصاعد مخاوف دعاة هذه النظرة من أن تنحرف السياسات يمينا وتتجه إلى التقارب مع الرؤية الروسية، وتشهد التشريعات المقترحة في علاقة بالدفاع الأوربي المشترك عرقلة من نواب اليمين المتطرف.

ويقول متابعون، إنّ إدارة الاتحاد الأوروبي للصراع المحتدم بين أوكرانيا وروسيا مرت بمراحل مختلفة، بسب اعتراض أحزاب من اليمين الشعبوي على دعم الحكومات الأوروبية لأوكرانيا، وقدمت دول على رأسها ألمانيا وفرنسا أسلحة متطورة وثقيلة لدعم كييف في العام الأول من الحرب.