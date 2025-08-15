مرتديًا قميص الاتحاد السوفيتي.. لافروف: لن نتكهن بنتيجة قمة ألاسكا (فيديو)

تداولت وسائل إعلام مشاهد وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مقر انعقاد قمة ألاسكا المقررة في وقت لاحق اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلادمير بوتين.

وأظهرت المقاطع المتداولة ونشرها الإعلام الروسي لافروف يرتدي تي- شيرت عليه رمز الاتحاد السوفيتي СССР.

وأكد لافروف أن موسكو لن تتكهّن سلفًا بنتائج القمة المرتقبة الجمعة بين الرئيسين ترامب وبوتين.

وقال لافروف للتلفزيون الرسمي الروسي: "لا نصدر أي تكهّنات سلفًا، ونعرف بأن لدينا حججنا، وموقفنا واضح ولا لبس فيه.. سنعرض ذلك".

ولدى دخوله الفندق وسط تجمهر الصحفيين، سأله مراسل غربي: سيد لافروف هل تزور ألاسكا لأول مرة؟ فأجاب لافروف: لقد كنت هنا من قبل.

وأثارت خطوة لافروف جدلًا واسعًا حول دلالات هذه الخطوة في هذا التوقيت وهذا المكان.

ووفقًا لصحيفة "إيزفستيا" الروسية، اختار لافروف المعروف بحبه لكرة القدم ارتداء هذا القميص الرياضي الذي يحمل شعارًا يعود للعهد السوفيتي، في خطوة يرى فيها المراقبون أنها تحمل دلالات سياسية.

ومن المقرر أن يعقد مساء اليوم عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت موسكو لقاء قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني والعلاقات الثنائية المتضررة.