زيلينسكي في السويد لتعزيز القوات الأوكرانية برًا وجوًا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السويد، اليوم السبت، للقاء رئيس الوزراء أولف كريسترشون، والعائلة المالكة، ومسؤولين آخرين.

وتأتي الزيارة مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه كييف على القوات الروسية شهره الثالث.

وكتب زيلينسكي في منشور على "تيليجرام" أعلن فيه وصوله إلى السويد: "مهمتنا الأساسية هي تعزيز القوات الأوكرانية برًا وجوًا، وتنمية التعاون الثنائي".

وأضاف: "تعزيز التعاون خاصة في قطاع الدفاع، والتكامل الأوروبي في صف أوكرانيا، والأمن المشترك على الصعيدين الأوروبي الأطلسي".

وقال بول يونسون وزير الدفاع السويدي، الأسبوع الماضي، إن البلاد تعتزم تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 313.5 مليون دولار.

وتشمل بشكل أساس ذخائر، وقطع غيار، لنظم الأسلحة التي تم إرسالها في وقت سابق.

وستكون هذه الحزمة الثالثة عشرة التي ترسلها السويد إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب، ويرفع ذلك إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها إلى كييف، وشملت دبابات وأنظمة مضادة للطائرات، إلى ما يزيد على 1.8 مليار دولار.