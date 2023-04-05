ماكرون يأمل بدور الصين في إنهاء حرب أوكرانيا

ورأى أنه يمكن لبكين أن "تلعب دورًا رئيسًا" لإيجاد "طريق يؤدي إلى السلام" في أوكرانيا.

وأكد ماكرون أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الصينية "اقترحت الصين خطة سلام (..) وتظهر بذلك إرادة لتولي مسؤولية ومحاولة شق طريق يؤدي إلى السلام".

ويشكل الغزو الروسي لأوكرانيا ،الذي لم تدنه بكين يوما، ملفًا رئيسًا في المباحثات التي يجريها ماكرون مع نظيره الصيني شي جينبينغ الخميس.

وأضاف ماكرون: "هذه الحرب التي وصفتها مرات عدة بأنها استعمارية داست الكثير من مبادئ شرعة الأمم المتحدة التي ينبغي علينا كأعضاء في مجلس الأمن أن ندافع عنها بحزم".

ومضى يقول: "أرى أن الدفاع عنها يعني أيضًا التقدم معًا ومحاولة إيجاد طريق يفضي إلى السلام".