محكمة روسية تقضي بحبس مراسل "وول ستريت جورنال"

قضت محكمة روسية، اليوم الخميس، بحبس مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إيفان جيرشكوفيتش، احتياطيًا لمدة شهرين.

وجاء في بيان المحكمة "بقرار من محكمة ليفورتوفو في موسكو، في 30 آذار/ مارس 2023، في إطار قضية جيرشكوفيتش، المشتبه بارتكابه جريمة تجسس، تم اختيار إجراء الحبس الوقائي حتى 29 أيار/ مايو".

وأضاف البيان أنه "يجوز تمديد حبسه عند نهاية هذه المدة".

وفي وقت سابق أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية أن "جلسة المحكمة الخاصة باعتقال المراسل عقدت خلف أبواب مغلقة".

ونقل المراسل الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش إلى سجن ليفورتوفو في موسكو.