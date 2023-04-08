لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. مسؤولة أوكرانية رفيعة تزور الهند

ذكرت صحيفة "ذا هندو"، اليوم السبت، أن إمينا جباروفا، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني، من المقرر أن تزور الهند بعد غد الاثنين، وأنها ستسعى للحصول على مساعدات إنسانية ومعدات لإصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت خلال الحرب.

وأحجمت الهند، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، عن إلقاء اللوم على حليفتها روسيا في الحرب على أوكرانيا وسعت إلى إيجاد حل دبلوماسي مع تعزيز مشترياتها من النفط الروسي.

وقالت الصحيفة إن جباروفا، التي ستصبح أول مسؤول حكومي أوكراني رفيع المستوى يزور الهند منذ اندلاع الحرب، ستدعو نيودلهي إلى توجيه "رسالة قوية من أجل السلام" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي من المقرر أن يزور الهند في يوليو تموز لحضور قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون وسيزورها مرة أخرى في سبتمبر أيلول لحضور قمة مجموعة العشرين.