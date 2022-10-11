فرنسا تحذر بيلاروسيا من عقوبات جديدة

حذرت فرنسا، بيلاروسيا، يوم الثلاثاء، من أنها قد تواجه مزيدًا من العقوبات إذا زادت مشاركتها في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، للإذاعة الفرنسية، الثلاثاء، إن بيلاروسيا "قد تواجه مزيدًا من العقوبات إذا زادت مشاركتها في الصراع الأوكراني".

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ذكر أمس الاثنين، أنه أمر القوات بالانتشار مع القوات الروسية قرب أوكرانيا ردًّا على ما قال إنه تهديد واضح لبلاده من كييف وداعميها في الغرب.

كما اتهم كلًّا من ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا، بتدريب بيلاروسيين "متطرفين لتنظيم "تمرد عسكري" في بلده.

وقال لوكاشنكو خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، إن "تدريب عناصر بيلاروسيين متطرفين في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، من أجل القيام بأعمال تخريبية وهجمات إرهابية وتنظيم تمرد عسكري في البلاد، أصبح تهديدًا مباشرًا".

واتهم واشنطن والاتحاد الأوروبي بإيواء "هاربين" بهدف تحويلهم إلى "قوة سياسية".

وتشير تصريحات لوكاشينكو، الذي يحكم بيلاروسيا منذ 1994، إلى المزيد من التصعيد المحتمل للحرب في أوكرانيا، ربما بنشر قوات مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا في الشمال الأوكراني.