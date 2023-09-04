الخارجية التركية تدين الاعتداء على مقبرة للأتراك في اليونان
أدانت وزارة الخارجية التركية الاعتداءات على مقبرة لأتراك في قرية تابعة لمدينة "غوملجة" باليونان.
وأشارت إلى أن الاعتداء الذي وقع نفذه مجهولون أمس الأحد، ونتج عنه تحطيم شواهد لقرابة 20 قبرا.
وبحسب بيان الخارجية الذي نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، فإن أشخاصا مجهولين قاموا بتحطيم قبور في مقبرة للأقلية التركية بتراقيا في اليونان نهاية الأسبوع.
وأشار المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بليغيش في بيان إلى أن الأمين العام لوزارة التعليم والشؤون الدينية اليونانية فتح تحقيقا في الحادثة.
وطالب بليغيش السلطات اليونانية بالقبض على المنفذين وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت، والكشف عن دوافع فعلتهم.
وأضاف أن استهداف مقابر المسلمين في إطار تزايد معاداة الإسلام في جميع أنحاء أوروبا يثبت أهمية النضال من أجل الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة.
وحث بليغيش اليونان على اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص، ومنع حدوث أعمال مماثلة في المستقبل، وضمان سلامة وأمن الأقلية التركية في تراقيا الغربية.