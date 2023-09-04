الخارجية التركية تدين الاعتداء على مقبرة للأتراك في اليونان‎

وأشار المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بليغيش في بيان إلى أن الأمين العام لوزارة التعليم والشؤون الدينية اليونانية فتح تحقيقا في الحادثة.

وطالب بليغيش السلطات اليونانية بالقبض على المنفذين وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت، والكشف عن دوافع فعلتهم.

وأضاف أن استهداف مقابر المسلمين في إطار تزايد معاداة الإسلام في جميع أنحاء أوروبا يثبت أهمية النضال من أجل الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة.

وحث بليغيش اليونان على اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص، ومنع حدوث أعمال مماثلة في المستقبل، وضمان سلامة وأمن الأقلية التركية في تراقيا الغربية.