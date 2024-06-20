وسط قلق متصاعد.. أحزاب ألمانية تدرس خيارات التخلص من "اليمين المتطرف"

في كواليس السياسة الحزبية الألمانية، طُرح خيار جديد مؤخرا، تخطط له أحزاب ألمانية رئيسية وفاعلة يتمثل في قرار يمنع هذا الحزب من خوض الانتخابات القادمة، وذلك عبر إصدار قرار بـ"الحل" أو "إلغاء" الحزب.

وتبدو الخيارات كافة على الساحة السياسية الألمانية متاحة في الوقت الحالي، لمنع "اليمين المتطرف" المتمثل في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، من الحصول على الأغلبية في البرلمان القادم وإمكانية قيادة ائتلاف تشكيل الحكومة الناتجة عن الانتخابات التشريعية المقبلة.

ارتباك

ويعكس هذا الخيار ارتباك المشهد السياسي في ألمانيا بعد نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، التي حملت صعود أحزاب اليمين المتطرف، في عدة دول رئيسة أساسية بالقارة العجوز، في صدارتها ألمانيا، في ظل توتر يتعلق بالتعامل المستقبلي مع ملفات بينها ملف اللاجئين والمهاجرين.

ومن العاصمة برلين، يقول أستاذ العلاقات الدولية، د.عبد المسيح الشامي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن هناك مواجهة قائمة بين الأحزاب الرئيسة الألمانية و"اليمين المتطرف" الممثل في حزب "البديل" على ملفات من بينها الهجرة واللجوء، وقد تذهب هذه المواجهة إلى التجهيز لعملية تخلص سياسي من حزب "البديل" قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.