هل أعادت حرب غزة "الذئاب المنفردة" إلى الواجهة؟

مع تصاعد وتيرة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تعيش أوروبا على وقع اعتداءات وجرائم ينفذها متشددون ضد أوروبيين، فيما أعادت أوساط سياسية قضية "الذئاب المنفردة" إلى الواجهة في "القارة العجوز".

ومنذ هجوم بروكسل، مساء الاثنين، على يد عنصر من تنظيم داعش راح ضحيته رعيتين سويديتين، تمر العاصمة البلجيكية بأصعب أوقاتها، مستحضرةً هجوم 2016 الإرهابي المؤلم.

ورفعت بروكسل درجة التهديد الإرهابي إلى أقصاه (4)، فيما تم رفعه إلى 3 في باقي أنحاء البلاد.

برلماني: بلجيكا تواجه ذئابا منفردة

وقال جيل فاندين بور، نائب فيدرالي في حديث لصحيفة "لاليبر" البلجيكية: "اليوم نحن نتعامل مع ذئب منفرد ارتكب فعلاً معزولاً وتبنّاه.. إننا نشاهد شخصاً بمفرده غير مزود بمعدات لوجستية. إذن الأمر يختلف تماماً عن هجومي 2015 في فرنسا، و2016 في بلجيكا".

وأضاف بور، المسؤول السابق للجنة التحقيق البرلمانية في هجومي بروكسل وباريس: "اليوم داعش لم يعد ناشطا، لقد تم تفكيكه. إذن الوضع مختلف تماماً".