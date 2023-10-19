هل أعادت حرب غزة "الذئاب المنفردة" إلى الواجهة؟
مع تصاعد وتيرة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تعيش أوروبا على وقع اعتداءات وجرائم ينفذها متشددون ضد أوروبيين، فيما أعادت أوساط سياسية قضية "الذئاب المنفردة" إلى الواجهة في "القارة العجوز".
ومنذ هجوم بروكسل، مساء الاثنين، على يد عنصر من تنظيم داعش راح ضحيته رعيتين سويديتين، تمر العاصمة البلجيكية بأصعب أوقاتها، مستحضرةً هجوم 2016 الإرهابي المؤلم.
ورفعت بروكسل درجة التهديد الإرهابي إلى أقصاه (4)، فيما تم رفعه إلى 3 في باقي أنحاء البلاد.
برلماني: بلجيكا تواجه ذئابا منفردة
وقال جيل فاندين بور، نائب فيدرالي في حديث لصحيفة "لاليبر" البلجيكية: "اليوم نحن نتعامل مع ذئب منفرد ارتكب فعلاً معزولاً وتبنّاه.. إننا نشاهد شخصاً بمفرده غير مزود بمعدات لوجستية. إذن الأمر يختلف تماماً عن هجومي 2015 في فرنسا، و2016 في بلجيكا".
وأضاف بور، المسؤول السابق للجنة التحقيق البرلمانية في هجومي بروكسل وباريس: "اليوم داعش لم يعد ناشطا، لقد تم تفكيكه. إذن الوضع مختلف تماماً".
إيطاليا.. مخاوف من هجوم الذئاب المنفردة
في إيطاليا البعيدة عن بلجيكا، يسود الخوف من عدوى عنف محتملة، قد حط رحاله؛ فالإعلام الإيطالي تحدث عن تشديد التدابير الأمنية في ضوء التهديدات المحتملة في منطقة تعتبر "حساسة".
وطوقت قوات الشرطة الإيطالية المنطقة المحيطة بالفاتيكان، وارتدى رجال الشرطة في منطقة ساحة القديس بطرس سترات واقية من الرصاص وحملوا أسلحة رشاشة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه "تم توعية الموظفين بالحفاظ، أثناء الخدمة، على موقف يقظ باستمرار، يهدف إلى.. الكشف الفوري عن أي موقف يعتبر شاذًا".
ومن جهتها، أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني حالة تأهب ضد هجمات إرهابية محتملة من قبل "الذئاب المنفردة"، بعد هجوم بروكسل.
وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي إنه "في الوقت الحالي يجب إيلاء اهتمام وثيق لخطر الإرهاب خوفا من أي هجمات من قبل الذئاب المنفردة"، مضيفا "ليس لدينا أي تهديد ملموس ولكن يجب ألا نستسلم للذعر".
ووفقا لوكالة أنسا، قررت الحكومة تعزيز الأمن في المطارات والأماكن العامة.
خلايا نائمة
ويتحدث دانييلي كابيزوني، مدير تحرير "ليبيرو"، الذي يقوم بتقييم الحرب في إسرائيل، عن "الإنذار الإرهابي الذي صدم أوروبا مرة أخرى".
ويرى أنه "في الواقع قد تكون هناك خلية نائمة في بروكسل؛ ففي 2016، أدت هجمات المطار إلى اكتشاف شبكة من المتطرفين المتواجدين في المنطقة مع منظمة شبه عسكرية وأسلحة مخبأة في الأحياء الطرفية، وهي مخابئ مثالية لجيش الشر"، وفقاً لتعبيره.
واعترف فيليب كلوز عمدة بروكسل في تصريح للإعلام البلجيكي، بأن "المباراة بين بلجيكا والسويد لم يتم اعتبارها منبع خطر، برغم السياق الدولي الذي يشهد تصعيدا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
ووفق كلوز ، فإنه وخلال التحضير الأمني للمباراة، كان الاهتمام منصباً على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار أنه خلال تأمين مباراة بلجيكا والسويد، أغفلت السلطات البلجيكية ثغرة أمنية مرتبطة باحتمال حدوث أي خطر، على صلة بحادثة حرق القرآن في السويد.
غزة تنشط "الذئاب المنفردة"
في إسبانيا أيضاً، يناقش الإعلام عودة "الذئاب المنفردة" بعد احتدام الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وتحت عنوان "غزة تنشط" الذئاب المنفردة"، ربطت صحيفة "إلكوريو" هجوم بروكسل وقبله مقتل مدرس فرنسي على يد متطرف في أراس، بأحداث غزة.
وذكرت الصحيفة أن "أحد المشاكل الأمنية الكبرى التي يواجهها الغرب هي الذئاب المنفردة. والقضية الفلسطينية هي واحدة من المحفزات الكبرى".
أمريكا.. "إف بي آي" تحذر
وفي قارة أخرى، وبعيدا عن جغرافيا الشرق الأوسط، ثمة مخاوف تتعاظم من هجمات تنفذها ذئاب منفردة في أمريكا وباقي بلدان العالم.
فبعد أسبوع من طوفان الأقصى، حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي من أن "هناك عددًا متزايدًا من التهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة، وأن القلق الأكبر يتعلق بالذئاب المنفردة المحتملة"، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وخلال خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لرؤساء الشرطة بسان دييغو، حث رئيس الوكالة سلطات إنفاذ القانون على توخي المزيد من الحذر بشأن الآثار المترتبة على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المحتدم.
وكانت إسرائيل حذرت الأسبوع الماضي في بيان لوزارة الخارجية من أن حماس تدعو "مؤيديها في جميع أنحاء العالم إلى تنظيم يوم غضب لمهاجمة الإسرائيليين واليهود".
وفي المقابل نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن "كافة الدول الأوروبية معرضة للخطر"، في مواجهة عودة "الإرهاب الإسلامي"، على حد قوله.