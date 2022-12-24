الأمم المتحدة: لا أساس لقرار بوركينا فاسو طرد مسؤولة بارزة

قالت الأمم المتحدة اليوم السبت، إن بوركينا فاسو "ليس لديها أي أساس لإصدار أمر للمسؤولة البارزة في المنظمة الدولية باربرا مانزي بمغادرة البلاد"، وإن تبرير ذلك بأنها "شخص غير مرغوب فيه" لا ينطبق عليها.

وكانت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو أصدرت بيانا أمس الجمعة أمرت فيه مانزي، وهي منسقة مقيمة للأمم المتحدة جرى تعيينها العام الماضي، بمغادرة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا فورا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان اليوم السبت، إن الأمين العام "علم بكل أسف" بشأن قرار بوركينا فاسو، وأعرب عن "ثقته الكاملة... في التزام السيدة مانزي بواجباتها ومهنيتها".

وأضاف أن "مبدأ الشخص غير المرغوب فيه لا ينطبق على مسؤولي الأمم المتحدة".

وكانت أوليفيا روامبا وزيرة الخارجية البوركينابية، قد اتهمت مانزي برسم صورة سلبية عن الوضع الأمني في بوركينا فاسو، التي تواجه تمردا لمتشددين إسلاميين منذ عام 2015.