كاملا هاريس تعلن تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس، عن مساعدات تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار على أن يخصص جزء منها لقطاع الطاقة في أوكرانيا، وتحسين الوضع الإنساني في البلاد جراء الغزو الروسي المستمر منذ 27 شهرا.

جاء هذا الإعلان أثناء حضور هاريس لقمة السلام الخاصة بأوكرانيا في لوسيرن بسويسرا، حيث من المقرر أن تلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتلقي كلمة في الجلسة العامة للقمة.

وبحسب "رويترز"، قال مكتب نائبة الرئيس إن "مبلغ 1.5 مليار دولار يتضمن 500 مليون دولار من التمويل الجديد للمساعدات المخصصة لقطاع الطاقة، وإعادة توجيه 324 مليون دولار من الأموال المعلن عنها سابقا نحو إصلاحات عاجلة للبنية التحتية للطاقة واحتياجات أخرى في أوكرانيا".

وأفاد بأن "هذه الجهود ستساعد أوكرانيا على مجابهة آثار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في الآونة الأخيرة من خلال دعم الإصلاحات وعودة العمل بشكل معتاد، وتحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة انقطاع إمدادات الطاقة، ووضع الأساس لإصلاح وتوسيع نظام الطاقة في أوكرانيا".

وأوضح المكتب أن "تقديم أكثر من 379 مليون دولار من المساعدات الإنسانية من وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمساعدة اللاجئين وغيرهم من المتضررين من الحرب".

وتهدف هذه الأموال للمساعدة في تلبية احتياجات الغذاء، والخدمات الصحية، والمأوى، والمياه، والصرف الصحي، وخدمات النظافة لملايين الأوكرانيين.