السوداني وبايدن يؤكدان ضرورة "احتواء الصراع"

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة احتواء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعدم اتساع دائرة الحرب، لمنع تهديد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "السوداني تلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، جرى خلاله بحث التطورات الميدانية الجارية في الأراضي الفلسطينية، كما تم تأكيد أهمية تحشيد الجهود والعمل المشترك لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة، فضلًا عن جهود تعزيز علاقة الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، حسب اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين".

وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا خلال الاتصال، ضرورة احتواء الصراع، والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب، التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي".