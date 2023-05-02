معلومات مضللة تعزز الرهاب ضد المسلمين في الهند

يكرّر آميت ابادهياي معلومات مضلّلة عبر الإنترنت مدّعياً معرفته سبب زيادة عدد السكان في الهند بزعمه أنّ جيرانه المسلمين ينجبون الكثير من الأطفال ولذلك يتعيّن على الهندوسيات أن ينجبن أكثر.

وهذا الصيدلي واحد من العديد من المؤثّرين الهندوس على وسائل التواصل الاجتماعي الذين نجحوا في جذب جمهور عريض عبر نشر بيانات ديموغرافية خاطئة للادّعاء بأنّ الهند تخضع لإعادة تشكيل لتصبح دولة مسلمة.

وبالنسبة لهؤلاء، فإنّ إعلان بلادهم الأكثر تعدادا للسكان في العالم الشهر الماضي لم يكن مدعاة للاحتفال، بل دعوة من أجل العمل.

وقال ابادهياي الذي يدير من بيته في ولاية اوتار براديش صفحة على فيسبوك: "أقول لكل زبائني الهندوس عليكم إنجاب المزيد من الأطفال لمواجهة المسلمين، وإلا سيقومون بمحو الديانة الهندوسية من الهند".