صحيفة: الإسبان يفضلون حكومة ائتلافية بين الحزبين الرئيسين في البلاد

أفادت صحيفة ABC، بأن دراسة حديثة حول الثقافة السياسية في إسبانيا، توصلت إلى أن نسبة 45% من الإسبانيين يفضلون أن يتوصل الحزبان الرئيسان في البلاد إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر حاز الحزب الشعبي اليميني على أكبر كتلة في انتخابات نيابية مبكرة في إسبانيا، متقدّما على المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لكنه لم ينل غالبية تتيح له تشكيل حكومة.

واعتمدت الدراسة على استطلاعات تم إجراؤها في الفترة ما بين 12 أبريل و21 يوليو، رأى خلالها ما يقرب من نصف المشاركين إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب الشعب وحزب العمال.

ورغم أن الغالبية تؤيد خيار الحكومة الائتلافية، إلا أن الدراسة أشارت إلى وجود وجهة نظر تشاؤمية حول إمكانية أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقات بشأن القضايا الرئيسة.

وكشفت نتيجة الانتخابات الأخيرة في إسبانيا عن تفكك واضح في المشهد الحزبي، حيث يسعى كلا الحزبين الرئيسين للحصول على دعم من الأحزاب الأصغر للوصول إلى الأغلبية.

واعترف 68% من المشاركين في الدراسة بالدور الأساسي للأحزاب فيما يتعلق بالديمقراطية، بينما أكد 63% أن التشكيلات الحالية لا تمثلهم بشكل كاف.

وبالإضافة إلى ذلك أظهرت الدراسة أن 57% من المستجوبين يعتقدون أن الأحزاب لا تولي اهتماما للقضايا التي تهم المواطنين حقا، فيما ترى نسبة 87% أن هناك الكثير من الفساد.

المصدر: "صحيفة ABC" الإسبانية