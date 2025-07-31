ترامب: ويتكوف سيزور روسيا بعد مغادرة إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا بعد زيارته الحالية لإسرائيل.

وسبق أن أجرى ويتكوف محادثات مكثفة في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأمهل الرئيس الأمريكي نظيره الروسي حتى الثامن من أغسطس/ آب الجاري للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في أوكرانيا، وإلا فإنه سيفرض عقوبات اقتصادية.

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وانتقد ترامب في وقت سابق روسيا بشكل لاذع وقال إن ما تقوم به في أوكرانيا "مثير للاشمئزاز" وفق تعبيره.