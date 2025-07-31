البيت الأبيض: ترامب وقع أمرا تنفيذيا لتعديل مستويات الرسوم الجمركية المضادة على بعض الدول

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ترامب: ويتكوف سيزور روسيا بعد مغادرة إسرائيل

ترامب: ويتكوف سيزور روسيا بعد مغادرة إسرائيل
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوفالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 11:00 م

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا بعد زيارته الحالية لإسرائيل.

وسبق أن أجرى ويتكوف محادثات مكثفة في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأمهل الرئيس الأمريكي نظيره الروسي حتى الثامن من أغسطس/ آب الجاري للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في أوكرانيا، وإلا فإنه سيفرض عقوبات اقتصادية.

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