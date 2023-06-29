شاهد عملية انتشال حطام الغواصة "تيتان" ورفات ركابها
انتشل خفر السواحل الأمريكي حطام الغواصة "تيتان" التي تحطمت بسبب انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة، وما يعتقد أنها بقايا بشرية تعود لركابها الذين قتلوا داخلها.
وذكر خفر السواحل أنه تم نقل الحطام والبقايا البشرية إلى اليابسة، بواسطة السفينة "هورايزون أركتيك" التي تحمل علم كندا، من أجل إخضاع العينات للفحص.
وأضاف خفر السواحل أن سفينة تابعة له ستنقل الأدلة إلى ميناء أمريكي لتحليلها وعرضها على مجلس تحقيق بحري تشكل هذا الأسبوع لإجراء تحقيق رسمي في سبب حادث الغواصة.
وسيجري الخبراء تحليلاً رسمياً لما يفترض أنها بقايا بشرية جرت استعادتها بعناية من بين الحطام في موقع الحادث"، وفقاً للبيان الذي أوردت وكالة "رويترز" تفاصيله.
ونشرت هيئة الإذاعة الكندية مقطعاً يظهر جانباً من عملية انتشال ما يبدو أنه مقدمة الغواصة وقطع مهشمة أخرى ملفوفة في قطعة من القماش الأبيض تسحبها رافعة منصوبة على متن السفينة "هورايزون أركتيك" صباح الأربعاء.
وأظهر المقطع أيضاً نقل قطعة محطمة من هيكل الغواصة تيتان ومحركها بأسلاكه المتدلية من على السفينة بميناء "سان جونز" الذي أقلعت منه الرحلة الاستكشافية متجهة إلى موقع تحطم السفينة "تيتانيك".
ومن المنتظر أن يلقي فحص الحطام مزيدا من الضوء على سبب الانفجار الكارثي الذي دمر الغواصة "تيتان" التي يبلغ طولها 22 قدما في 18 يونيو/ حزيران أثناء رحلتها إلى موقع حطام السفينة تيتانيك في شمال المحيط الأطلسي. وفتح مجلس سلامة النقل الكندي تحقيقا في الحادث.