شاهد عملية انتشال حطام الغواصة "تيتان" ورفات ركابها

انتشل خفر السواحل الأمريكي حطام الغواصة "تيتان" التي تحطمت بسبب انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة، وما يعتقد أنها بقايا بشرية تعود لركابها الذين قتلوا داخلها.

وذكر خفر السواحل أنه تم نقل الحطام والبقايا البشرية إلى اليابسة، بواسطة السفينة "هورايزون أركتيك" التي تحمل علم كندا، من أجل إخضاع العينات للفحص.

وأضاف خفر السواحل أن سفينة تابعة له ستنقل الأدلة إلى ميناء أمريكي لتحليلها وعرضها على مجلس تحقيق بحري تشكل هذا الأسبوع لإجراء تحقيق رسمي في سبب حادث الغواصة.

وسيجري الخبراء تحليلاً رسمياً لما يفترض أنها بقايا بشرية جرت استعادتها بعناية من بين الحطام في موقع الحادث"، وفقاً للبيان الذي أوردت وكالة "رويترز" تفاصيله.