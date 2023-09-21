بازوم يرفع دعوى أمام "إيكواس" لإطلاق سراحه وإعادته إلى حكم النيجر

كشف محامي محمد بازوم، أن رئيس النيجر المخلوع، رفع دعوى أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب أبيض في 26 تمّوز/يوليو.

وقال المحامي السنغالي سيدو دياني لوكالة فرانس برس، الأربعاء، إنّ موكّله، الرئيس المخلوع، يطالب في دعواه "بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمرّ في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 نيسان/أبريل 2026".

وأضاف أنّ الدعوى التي قدّمها أمام محكمة العدل التابعة لإكواس في 18 أيلول/سبتمبر تتّهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم "تعسّفياً" و"انتهاك حرية تنقّلهم".

وبحسب المحامي فإنّ بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب "هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان".

وأكّد المحامي أنّ لموكّليه "الحقّ في اللجوء إلى المحاكم المختصّة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقّق العدالة لهم".

وأضاف أنّه في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكّله "فإنّ دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار".

وفي 26 تمّوز/يوليو أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وُضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.