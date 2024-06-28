مناظرة بايدن وترامب.. تغطية مباشرة

تنطلق المناظرة التاريخية لسباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، والتي تنظمها شبكة "سي إن إن"، في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، اليوم الجمعة، (الخميس) بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، والتي قد تشكل منعطفا حاسما بين الرئيس الحالي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، فيما يتوقع أن يتابعها ملايين الناخبين.

يشار إلى أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب يتقدم بأربع نقاط على الرئيس الحالي جو بايدن قبل مناظرتهما اليوم لحملة 2024، وفق استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع كلية سيينا.

وبينما كان المرشحان متقاربين في استطلاع للرأي أُجري في أبريل 2019، وجد الاستطلاع الجديد الذي صدرت نتائجه، الأربعاء، أن ترامب حصل على 48% من الناخبين المحتملين وبايدن على 44%.

"إرم نيوز" ستقوم بتغطية الحدث أولاً بأول..

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن الرئيس السابق دونالد ترامب وصل إلى مدينة أتلانتا، دون زوجته ميلانيا ترامب قبل ساعات من أول مناظرة رئاسية، وبينما لا يزال بإمكان السيدة الأولى السابقة الظهور في المناظرة، إلا أنه يتوقع بأنها قد تغيب عن الحدث، بحسب محللين.