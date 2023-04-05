إسرائيل ترفع حالة التأهب وتدعو مواطنيها لحمل السلاح

ونشرت الشرطة الإسرائيلية، 7500 عنصر في حرس الحدود، ومتطوعين في أنحاء البلاد، خصوصًا في مناطق المسجد الأقصى وحائط البراق في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وطالبت الشرطة في بيان لها الأربعاء، المواطنين الإسرائيليين كافة للقدوم مسلحين إلى صلوات العيد في الكنس، وأن يحملوا السلاح عند الخروج للتنزه.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية تعزيز قوات حرس الحدود عند الحواجز العسكرية بين إسرائيل والضفة الغربية من أجل منع دخول فلسطينيين إليها.

في غضون ذلك قالت الشرطة والجيش الإسرائيلي والشاباك إنها تلقت "عشرات الإنذارات" حول تخطيط لعمليات سينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.