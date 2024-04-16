الغرب يستنفر ضدها.. ما هي دول "محور الشر" الجديدة؟

دفعت الحرب في أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تشكيل تحالفات جديدة تتحدى النظام العالمي، فيما يتحدث الجمهوريون الأمريكيون مرة أخرى عن "محور الشر".

وبعد مرور عشرين عامًا، عاد هذا المصطلح إلى الواجهة، لوصف تحالف الظروف بين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بحسب صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية.

فهل هذه هي عودة "محور الشر" الشهير الذي روج له الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، عام 2002 لتبرير غزو العراق في العام التالي؟.

إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال حريصًا على عدم استخدام هذه الكلمات، فإن التعبير شائع في المعسكر الجمهوري: "هناك محور الشر في العالم: الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران"، كما وصفه ميتش ماكونيل، زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.

وقالت نيكي هيلي، المرشحة السابقة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، إن "انتصار روسيا هو انتصار للصين ولا يمكننا أن نسمح لمحور الشر هذا بالنمو".

وحذرت الولايات المتحدة هذا الأسبوع، من أنها ستحمل الصين المسؤولية إذا حققت روسيا المزيد من المكاسب الإقليمية في أوكرانيا، بعد أن جددت بكين تعهداتها بالتعاون مع موسكو خلال زيارة كبير الدبلوماسيين الروس هذا الأسبوع إلى بكين.

وخلال هذه الزيارة ظهر الرئيس الصيني شي جينبينغ بفخر إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتي وصفها بأن تمثل "أهمية كبرى للعلاقات الصينية الروسية".