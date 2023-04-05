رغم تهديدات بكين.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يجتمع برئيسة تايوان

استقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي في كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إينغ وين في مستهلّ اجتماع أثار حتى قبل انعقاده غضب بكين.

وعقد الاجتماع بين مكارثي وتساي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بمدينة سيمي فالي، واحتشد أمام المكتبة متظاهرون مؤيدون لبكين وآخرون مؤيّدون لتايوان في تجمعين متضادين، ورسميًا، فإن رئيسة تايوان ليست في زيارة إلى الولايات المتحدة بل هذه مجرد محطة عبور "ترانزيت" في طريق عودتها إلى بلادها من جولة في أمريكا اللاتينية.

والأربعاء، سعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى التقليل من أهمية هذا الاجتماع، إذ كرّر وزير الخارجية أنتوني بلينكن القول إن رئيسة تايوان لا تقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة بل وجودها في هذا البلد هو مجرد "ترانزيت"، داعيًا الحكومة الصينية إلى "عدم استخدام الاجتماع بين مكارثي وتساي ذريعة لإثارة التوترات".

وكانت تساي وصلت، مساء الثلاثاء، إلى لوس أنجليس، بعدما قامت بجولة دبلوماسية في أمريكا الوسطى.