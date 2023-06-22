مجلس النواب الأمريكي يقر اتفاقية تجارية مع تايوان رغم استياء الصين

أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، اتفاقية تجارية مع تايوان تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والجزيرة على الرغم من استياء الصين.

وتسهّل اتفاقية "المبادرة الأمريكية التايوانية حول تجارة القرن الحادي والعشرين" الإجراءات الجمركية بين الطرفين، كما تتطلع إلى وضع تدابير لمكافحة الفساد.

وبعد حصولها على الضوء الأخضر في مجلس النواب، من المقرر أن تطرح للتصويت في مجلس الشيوخ في الكونغرس، حيث من المتوقع أن تحظى بالموافقة أيضا.