أوكرانيا: لن نستخدم مقاتلات إف-16 هذا العام

قال يوري إهنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للتلفزيون المحلي في وقت متأخر من اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا لن تتمكن من استخدام طائرات إف-16 المقاتلة أمريكية الصنع خلال فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين.

وأكد إهنات، في بث مشترك لعدة قنوات أوكرانية: "من الواضح بالفعل أننا لن نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا باستخدام مقاتلات إف-16 خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين".

وكثيرا ما طلبت أوكرانيا من حلفائها الغربيين إمدادها بمقاتلات إف-16، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ذلك سيكون مؤشرا على أن الغزو الروسي سينتهي بالهزيمة.

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو أيار على برامج تدريب للطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 لكن لم يُعلن موعد لتوريد الطائرات حتى الآن.

وقال إهنات "كانت لدينا آمال كبيرة لهذه الطائرة، أن تصبح جزءا من منظومة دفاعنا الجوي، وأن تحمينا من إرهاب الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية".