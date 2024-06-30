هبوط اضطراري لطائرة إسرائيلية في تركيا يُحدث إرباكًا سياسيًا
أحدث هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية في أنطاليا، إرباكًا سياسيًا استدعى تدخل السفارة الإسرائيلية في تركيا.
وتم إلغاء جميع الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى تركيا منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، إن الطائرة التي أقلعت، في وقت سابق، من وارسو إلى تل أبيب، اضطُرت إلى الهبوط اضطراريًا في أنطاليا بعد تعرض أحد المسافرين لحادث طبي، حيث نصح الطبيب المعالج على متن الطائرة، بإخلاء المسافر إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن.
وبحسب تقارير إعلامية، رفض أحد العاملين في الميناء تزويد الطائرة بالوقود، ما تسبب في تأخير إقلاعها، إلا أنه "بعد تدخل السفارة الإسرائيلية في تركيا، سيتم تزويد الطائرة بالوقود والإقلاع".
ونقل الموقع أنباءً تفيد بأنه تم إبلاغ المسافرين أنه "من المتوقع أن يقضوا عدة ساعات على الأرض في تركيا، قبل الحصول على إذن بمغادرة الطائرة".
ووفق موقع "واللا"، نفت تركيا وجود مشكلة في إعادة تزويد الطائرة بالوقود.