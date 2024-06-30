هبوط اضطراري لطائرة إسرائيلية في تركيا يُحدث إرباكًا سياسيًا

أحدث هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية في أنطاليا، إرباكًا سياسيًا استدعى تدخل السفارة الإسرائيلية في تركيا.

وتم إلغاء جميع الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى تركيا منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، إن الطائرة التي أقلعت، في وقت سابق، من وارسو إلى تل أبيب، اضطُرت إلى الهبوط اضطراريًا في أنطاليا بعد تعرض أحد المسافرين لحادث طبي، حيث نصح الطبيب المعالج على متن الطائرة، بإخلاء المسافر إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن.