إسرائيل.. مطالبات بسجن نتنياهو بتهمة "ازدراء المحكمة العليا"
طالبت حركة معارضة بسجن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اتهامه بـ"ازدراء المحكمة العليا"، وذلك على خلفية تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي حول خطة إصلاح القضاء التي يروج لها ائتلافه الحكومي.
وقال موقع "والا" العبري، الأحد، إن "استئنافًا قدمته الحركة من أجل جودة الحكم اليسارية تطالب فيه المحكمة العليا بإصدار أمر يقضي بإلقاء القبض على نتنياهو وسجنه بتهمة ازدراء المحكمة، وذلك بسبب تصريحاته حول الخطة القضائية".
وأوضح الموقع أن "الالتماس يعتبر تصريحات نتنياهو بمثابة تدخل مباشر بالخطة، ويعبر عن عدم احترامه لحكم المحكمة العليا الذي يمنعه من التدخل بها"، مضيفًا: "الحركة اليسارية طالبت بالحكم على نتنياهو بالسجن أو الغرامة".
ولفت الموقع العبري إلى أن "الالتماس يطالب أيضًا بإجبار المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا على إصدار رأيها القانوني فيما يتعلق بسجن نتنياهو".
وأشار الموقع إلى أن نتنياهو أدلى بتصريحاته حول الخطة القضائية على إثر تمرير قانون "التحصين" بالكنيست، والذي يمنع من عزله أو سجنه إلا لأسباب صحية ونفسية وبموافقة عدد كبير من أعضاء الكنيست.
لكن المستشارة القانونية للحكومة، أكدت في انتقاد حاد وجهته لنتنياهو أن قانون "التحصين" لا يعفيه من الالتزام باتفاق تضارب المصالح وقرار المحكمة العليا الذي يمنعه من التدخل في خطة ائتلافه الحكومي القضائية، وفق الموقع العبري.
لكن تقارير عبرية أكدت أن بهاراف ميارا لا تنوي فتح تحقيق جديد ضد نتنياهو، بسبب تصريحاته حول خطة إصلاح القضاء، مبينة أن رئيس الوزراء وقع في ورطة مع محكمة العدل العليا التي يمكن أن تُصدر قرارًا قضائيًّا ضده.