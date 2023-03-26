إسرائيل.. مطالبات بسجن نتنياهو بتهمة "ازدراء المحكمة العليا"

وقال موقع "والا" العبري، الأحد، إن "استئنافًا قدمته الحركة من أجل جودة الحكم اليسارية تطالب فيه المحكمة العليا بإصدار أمر يقضي بإلقاء القبض على نتنياهو وسجنه بتهمة ازدراء المحكمة، وذلك بسبب تصريحاته حول الخطة القضائية".

وأوضح الموقع أن "الالتماس يعتبر تصريحات نتنياهو بمثابة تدخل مباشر بالخطة، ويعبر عن عدم احترامه لحكم المحكمة العليا الذي يمنعه من التدخل بها"، مضيفًا: "الحركة اليسارية طالبت بالحكم على نتنياهو بالسجن أو الغرامة".

ولفت الموقع العبري إلى أن "الالتماس يطالب أيضًا بإجبار المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا على إصدار رأيها القانوني فيما يتعلق بسجن نتنياهو".