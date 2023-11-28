روسيا: الغرب يتبنى معايير مزدوجة ويتجاهل خطاب إسرائيل النووي

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب، بتجاهل الخطاب النووي للمسؤولين الإسرائيليين بسبب سياسته المتمثلة بـ"الكيل بمكيالين"، موضحة "أن الغرب يتبنى معايير مزدوجة.. وإذا كنتم تعتقدون أن هذه مشكلة الإدارة الأمريكية الحالية فقط، فهذا ليس صحيحا".

وأكدت زاخاروفا، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن نهج حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب أن تتبعها إجراءات أمريكية ملموسة، مشيرة إلى غياب أي "إجراءات ملموسة في هذا التوجه".

وقالت زاخاروفا في مقابلة لها مع قناة "RT" الروسية: "إن العناصر المرتبطة بالبيان الأمريكي حول نهج الدولتين هي بالتأكيد مهمة، ولكن أود أن أؤكد على أن هذه التصريحات التي أدلى بها بايدن، يجب أن تتبعها إجراءات محددة تهدف إلى تنفيذ ما هو بموجبه"، وأشارت زاخاروفا إلى أن كلام بايدن تعيده "كل إدارة أمريكية حرفيًا".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن "نهج الدولتين منصوص عليه في الوثائق القانونية الدولية"، وبحسب زاخاروفا فإن مشكلة التصريحات الصادرة عن واشنطن هي أن "إعلان هذه الفرضية يجب أن يتبعه تنفيذ ومساعدة في التنفيذ.. هذا بالطبع عنصر مهم للغاية في حل الصراع في الشرق الأوسط".