نجل بايدن ضمن القائمة.. روسيا تفتح تحقيقًا يطال شركات "تموّل الإرهاب"

وقالت لجنة التحقيقات في موسكو إنها "تحقق في مصادر دخل" بقيمة ملايين الدولارات و"تورّط أشخاص محددين من مسؤولين حكوميين ومنظمات تجارية عامة من بلدان غربية".

كما ذكرت اسم الشركة التي كانت توظف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي.

وذكرت اللجنة أنه "تم التحقق من أن الأموال التي تم تلقيها عبر منظمات تجارية بما فيها شركة بوريسما القابضة للنفط والغاز التي تعمل في أوكرانيا منذ سنوات، استُخدمت لشن هجمات إرهابية داخل روسيا".

وأضافت أن التحقيق يسعى إلى تحديد "العلاقة بين المنفّذين المباشرين للأعمال الإرهابية، والجهات الخارجية، والمنظمات الراعية لهم".

وندّد البيت الأبيض بالتحقيق الروسي.