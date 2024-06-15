زيلينسكي: سأقدم مقترحات سلام إلى روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أنه سيقدم اقتراحات سلام إلى روسيا، ما أن تحظى بموافقة المجتمع الدولي.

وقال زيلينسكي في افتتاح أول قمة للسلام في أوكرانيا التي تستضيفها سويسرا: "حين تصبح خطة العمل على الطاولة، و(تكون) شفافة بالنسبة إلى الشعوب ويوافق عليها الجميع، سيتم إبلاغها إلى ممثلي روسيا بحيث نتمكن فعلًا من وضع حد للحرب".

واجتمع زعماء من دول العالم في منتجع جبلي في سويسرا، السبت، لمحاولة حشد التأييد لمقترحات إحلال السلام في أوكرانيا في قمة يغيب عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتجاهلتها الصين ووصفتها موسكو بأنها مضيعة للوقت.

وتشارك أكثر من 90 دولة في القمة، لكن غياب الصين على وجه الخصوص بدد الآمال في أن تظهر القمة روسيا على أنها معزولة عالميًا.

ويتهم زيلينسكي بكين بمساعدة موسكو على تقويض القمة، وهو الاتهام الذي نفته وزارة الخارجية الصينية.

وقال ريتشارد جوان، مدير إدارة الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية "القمة تخاطر بإظهار حدود الدبلوماسية الأوكرانية".

وأشاد الرئيس الأوكراني بالمشاركة الواسعة في القمة ووصفها بأنها علامة على نجاحها وقال إن الاتفاقات التي ستبرم خلالها ستكون جزءًا من عملية صنع السلام.

وأضاف وهو يقف إلى جانب الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد "لم تكن أوكرانيا ترغب قط في هذه الحرب. إنه عدوان إجرامي وغير مبرر على الإطلاق من جانب روسيا"، فيما قالت أمهيرد إن الصراع جلب "معاناة لا يمكن تصورها" وينتهك القانون الدولي.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس القمة بأنها خطوة مهمة، وقال في تصريحات لتلفزيون فيلت "الكثير من المسائل المتعلقة بالسلام والأمن ستناقش لكن ليس أكبرها. هذه هي الخطة من البداية".

وأضاف "هذه نبتة صغيرة تحتاج إلى رعاية لكن بالطبع مع احتمال أنها بوسعها أن تسفر عن مزيد من النتائج".