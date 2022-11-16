روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء الأيرلندي ومسؤولين آخرين إلى أراضيها

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، حظر دخول رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، ونحو خمسين مسؤولًا كبيرًا أيرلنديًا إلى أراضيها، ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "بناءً على أوامر بروكسل، تقود أيرلندا حملة دعائية شرسة مناهضة لروسيا"، مؤكدةً تنفيذ هذه العقوبات التي تستهدف 52 شخصية أيرلندية.

وإلى جانب مارتن، تضمّ اللائحة وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سايمون كوفيني، ووزير المال باسكال دونوهو، إضافة إلى أعضاء في مجلس الشيوخ ونواب.

وأضافت الوزارة الروسية: "الحكومة الأيرلندية تدعم بدون شروط التدابير المقيّدة الأحادية الجانب التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مواطنين روس، وتهدف إلى عزل بلدنا على الساحة الدولية".

وردًا على ذلك، كتب سايمون كوفيني في تغريدة: "أيرلندا لن تعتذر عن بقائها في صفّ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإلى جانب أوكرانيا، وفي الجانب المشرق من التاريخ".