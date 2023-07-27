انهيار صفقة تسوية لنجل الرئيس الأمريكي مع النيابة العامة

انهارت تسوية كان قد عقدها هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع النيابة العامة الفدرالية داخل محكمة في ديلاوير، حول مخالفات ضريبية طفيفة، وفقا لموقع "أيه بي سي".

وجاء الانهيار بعد 3 ساعات دراماتيكية من المفاوضات، بعدما طرحت القاضية ميرييلين نوريكا تساؤلات حول الاتفاق الأصلي الذي بموجبه وافق نجل الرئيس الأميركي على الإقرار بالذنب في قضية احتيال ضريبي والإقرار بحيازته سلاحا غير مشروع، ما جمّد عمليا الاتفاق.