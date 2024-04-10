"بوتين أولاً".. من أكثر الزعماء شعبية في الشرق الأوسط؟

وأُجري الاستطلاع، في الفترة ما بين 4 و22 مارس/ آذار الماضي وشمل 2670 مشاركًا في: مصر، والعراق، وتونس، وتركيا.

وأظهرت النتائج أن بوتين يتقدم بتفضيل 44.4%، من المستطلعة آراؤهم، مقارنة بـ21.7% لبايدن، حيث أوضح "المونيتور" أن دعم بايدن بين الناخبين العرب الأمريكيين انخفض من 59%، في العام 2020، إلى 17% فقط، في العام 2023، وفقًا لاستطلاع أجراه المعهد العربي الأمريكي، في تشرين الأول/أكتوبر.

"وتبلغ نسبة تأييد الرئيس الصيني شي جينبينغ في الشرق الأوسط 33.8%، مما يشير إلى سباق متقارب بين بكين واشنطن، والفروق بين الجنسين واضحة، حيث يفضل الرجال بوتين والنساء يملن نحو شي".

وأوضح الموقع، أنه على الرغم من شعبية بوتين، تحتفظ الولايات المتحدة ببعض النفوذ، حيث يعتقد 40.8% من المستطلعين أنها الأفضل لحل الصراع بين إسرائيل وحماس.

ولفت إلى أن الآراء تنقسم حول أي دولة يمكنها التوسط بشكل فعال في النزاعات السياسية، مع تنافس الولايات المتحدة وروسيا.