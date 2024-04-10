"بوتين أولاً".. من أكثر الزعماء شعبية في الشرق الأوسط؟
أفاد استطلاع جديد للرأي أجراه موقع "المونيتور" الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتمتع حاليًا، بشعبية تزيد على ضعف شعبية الرئيس جو بايدن في دول رئيسة في الشرق الأوسط.
وبحسب الموقع، يبرهن ذلك على تأثير الأحداث الأخيرة لا سيما الهجوم المدمر على غزة، ودعم واشنطن المتواصل لإسرائيل على صورة الولايات المتحدة.
وأُجري الاستطلاع، في الفترة ما بين 4 و22 مارس/ آذار الماضي وشمل 2670 مشاركًا في: مصر، والعراق، وتونس، وتركيا.
وأظهرت النتائج أن بوتين يتقدم بتفضيل 44.4%، من المستطلعة آراؤهم، مقارنة بـ21.7% لبايدن، حيث أوضح "المونيتور" أن دعم بايدن بين الناخبين العرب الأمريكيين انخفض من 59%، في العام 2020، إلى 17% فقط، في العام 2023، وفقًا لاستطلاع أجراه المعهد العربي الأمريكي، في تشرين الأول/أكتوبر.
"وتبلغ نسبة تأييد الرئيس الصيني شي جينبينغ في الشرق الأوسط 33.8%، مما يشير إلى سباق متقارب بين بكين واشنطن، والفروق بين الجنسين واضحة، حيث يفضل الرجال بوتين والنساء يملن نحو شي".
وأوضح الموقع، أنه على الرغم من شعبية بوتين، تحتفظ الولايات المتحدة ببعض النفوذ، حيث يعتقد 40.8% من المستطلعين أنها الأفضل لحل الصراع بين إسرائيل وحماس.
ولفت إلى أن الآراء تنقسم حول أي دولة يمكنها التوسط بشكل فعال في النزاعات السياسية، مع تنافس الولايات المتحدة وروسيا.
وفي حين أحدثت الصين موجات دبلوماسية من خلال التوسط بانفراج بين السعودية وإيران، في العام 2023، يشير الاستطلاع إلى أن الشرق الأوسط لا يزال متشككًا في براعة بكين الدبلوماسية.
ويسلط رد الفعل العنيف تجاه بايدن الضوء على تورط أمريكا في الشؤون الإقليمية، على الرغم من تصورات فك الارتباط، بحسب "المونيتور".
وأكد الموقع أن شعبية بوتين تمثل تحولًا عن العام 2023، عندما واجهت روسيا انتقادات بسبب تصرفاتها في أوكرانيا، إلا أن المشاركين، اليوم، ينظرون إلى بوتين بشكل أكثر إيجابية من بايدن أو شي.
وأضاف أنه "بالنظر إلى المستقبل، تتباين الآراء حول الدولة التي ستتمتع بأكبر قدر من النفوذ في الشرق الأوسط خلال عقد من الزمن. وترتبط الصين والولايات المتحدة ببعضهما بعضًا، حيث أبدت مصر تفاؤلاً خاصًا تجاه بكين".
ومن الناحية الاقتصادية، تفضل مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث يرى 63.2% تأثيرات إيجابية.
وبالمثل، ينظر إلى الاستثمارات الاقتصادية الروسية بشكل إيجابي من قبل 52.3% من المشاركين.
ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تحافظ على جاذبيتها، حيث يتوقع 43.1% أن ينظروا إلى العلامات التجارية الأمريكية بشكل إيجابي في المستقبل.
وعلى الرغم من التحديات، لا تزال العلامات التجارية الأمريكية تتمتع بنفوذ، حيث أعرب 52.6% من العراقيين و42.1% من المصريين عن آراء إيجابية.
كما تتمتع العلامات التجارية الصينية والروسية أيضًا بتصورات إيجابية، لاسيما في مصر، على حد وصف التقرير.
وختم بالقول إن عدم شعبية بايدن في الشرق الأوسط يمثل فرصة للصين وروسيا لتعزيز نفوذهما، مؤكدًا أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ ببعض النفوذ، فإن تصورات المنطقة لديناميكيات القوة والاستثمارات الاقتصادية ستشكل العلاقات الجيوسياسية المستقبلية.