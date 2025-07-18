الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق سريع بأعمال العنف في جنوب سوريا 

logo
العالم

زيلينسكي يعيّن رستم أوميروف أميناً لمجلس الأمن القومي والدفاع

زيلينسكي يعيّن رستم أوميروف أميناً لمجلس الأمن القومي والدفاع
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيالمصدر: قناة الرئاسة الأوكرانية - تلغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 8:20 ص

أظهر مرسوم نشر، اليوم الجمعة، أن الرئيس  الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عيّن وزير الدفاع السابق رستم أوميروف أمينا لمجلس الأمن القومي والدفاع، وفق "رويترز".

ويضطلع المجلس بدور تنسيقي في قضايا الأمن القومي والدفاع تحت قيادة الرئيس ويضم كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والدفاعيين في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير  زيلينسكي قد وافق على تعيين يوليا سفيريدينكو رئيسة للوزراء كجزء من أكبر تعديل حكومي يجريه منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط 2022.

أخبار ذات علاقة

الحسناء الصارمة.. من هي يوليا سفيريدينكو رئيسة وزراء أوكرانيا؟

الحسناء الصارمة.. من هي يوليا سفيريدينكو رئيسة وزراء أوكرانيا؟

 وشغلت سفيريدينكو البالغة من العمر 39 عاماً، منصب وزيرة الاقتصاد ونائبة لرئيس الوزراء، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وتأتي التغييرات في  أوكرانيا في إطار إصلاح حكومي شامل يهدف إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية والعسكرية في زمن الحرب، بحسب وسائل إعلام.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC