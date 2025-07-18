زيلينسكي يعيّن رستم أوميروف أميناً لمجلس الأمن القومي والدفاع

أظهر مرسوم نشر، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عيّن وزير الدفاع السابق رستم أوميروف أمينا لمجلس الأمن القومي والدفاع، وفق "رويترز".

ويضطلع المجلس بدور تنسيقي في قضايا الأمن القومي والدفاع تحت قيادة الرئيس ويضم كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والدفاعيين في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وافق على تعيين يوليا سفيريدينكو رئيسة للوزراء كجزء من أكبر تعديل حكومي يجريه منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط 2022.

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وشغلت سفيريدينكو البالغة من العمر 39 عاماً، منصب وزيرة الاقتصاد ونائبة لرئيس الوزراء، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وتأتي التغييرات في أوكرانيا في إطار إصلاح حكومي شامل يهدف إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية والعسكرية في زمن الحرب، بحسب وسائل إعلام.