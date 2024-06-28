"الموت للمنافق".. متشددون يهتفون ضد مرشح إيران الإصلاحي بزشكيان (فيديو)

وكان بزشكيان بعدما أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت، صباح اليوم الجمعة، قد توجه إلى زيارة مرقد السيد الشاه عبد العظيم الحسني، كما زار قبر وزير الخارجية الأسبق الراحل حسين أمير عبداللهيان.

ولقي عبداللهيان مصرعه، في 19 من مايو/ أيار الماضي، بعد تحطم طائرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي شمال غربي إيران.