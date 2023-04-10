البنتاغون: الوثائق السرّية المسربة خطر جسيم على أمننا القومي

اعتبر البنتاغون الإثنين أنّ عملية التسريب التي يرجّح أنّها حصلت لوثائق أمريكية سريّة تشكّل خطرا "جسيمًا جدًّا" على الأمن القومي للولايات المتّحدة.

وقال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، في تصريح للصحفيين إنّ الوثائق التي يتمّ تداولها على الإنترنت تشكّل "خطرا جسيما جدّا على الأمن القومي ولديها القدرة على نشر معلومات مضلّلة".