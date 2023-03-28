إيران: سنوجه دعوة للعاهل السعودي لزيارة طهران
كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين، أن بلاده ستوجه دعوة رسمية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة طهران.
وقال عبد اللهيان، في مقابلة تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن "العاهل السعودي أرسل دعوة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة، وسنرسل إليه دعوة مماثلة".
وكان المساعد السياسي للرئيس الإيراني، محمد جمشيدي، ذكر الأسبوع الماضي أن رئيسي تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.
وكتب جمشيدي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة الرياض وتعزيز التعاون الإقليمي والاقتصادي بين البلدين، وأن رئيسي رحب بدعوة العاهل السعودي وأكد استعداده لتعزيز التعاون".
وفي شأن المفاوضات النووية، شدد عبد اللهيان على أن "إيران لن تبقي باب المفاوضات النووية مع الدول الغربية مفتوحاً إلى الأبد"، مهدداً بأن "هناك إمكانية لتمرير قرار مهم في البرلمان الإيراني لوضع حد زمني للمفاوضات النووية".
كما أوضح الوزير الإيراني أن "باب المحادثات النووية مع الغرب ليس مفتوحًا إلى الأبد، ونحن ملتزمون بالتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، بأن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان اتفقا على عقد لقاء ثنائي خلال شهر رمضان.
وذكرت الوكالة أن الوزير السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً من عبداللهيان، ناقشا خلاله عدداً من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في الصين.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزيرين "بحثا في اتصال هاتفي آخر تطورات الاتفاق الثنائي"، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر الأحد: "ناقش الطرفان في هذه المحادثة الهاتفية وتبادلا الآراء بشأن عقد اجتماع ثنائي مشترك في شهر رمضان المبارك".
وكانت السعودية وإيران اتفقتا، في وقت سابق من هذا الشهر، على إحياء العلاقات وعودة السفراء بين البلدين قريباً.