إيران: سنوجه دعوة للعاهل السعودي لزيارة طهران

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، بأن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان اتفقا على عقد لقاء ثنائي خلال شهر رمضان.

وذكرت الوكالة أن الوزير السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً من عبداللهيان، ناقشا خلاله عدداً من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في الصين.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزيرين "بحثا في اتصال هاتفي آخر تطورات الاتفاق الثنائي"، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر الأحد: "ناقش الطرفان في هذه المحادثة الهاتفية وتبادلا الآراء بشأن عقد اجتماع ثنائي مشترك في شهر رمضان المبارك".

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، في وقت سابق من هذا الشهر، على إحياء العلاقات وعودة السفراء بين البلدين قريباً.