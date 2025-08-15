ترامب يتوجه إلى ألاسكا للقاء بوتين

logo
العالم

تركيا تستأنف حملة الاعتقالات في صفوف المعارضة

تركيا تستأنف حملة الاعتقالات في صفوف المعارضة
قوات تركيةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2025، 11:26 ص

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة، 40 شخصًا في بلدية إسطنبول التي تعد معقلًا لـ"حزب الشعب الجمهوري" المعارض، من بينهم رئيس بلدية منطقة بك أوغلي وعدد من مستشاريه المقربين، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، بحسب فرانس برس.

أخبار ذات علاقة

تحقيق جديد مع زعيم المعارضة التركية‎ بتهمة "إهانة أردوغان"

تحقيق جديد مع زعيم المعارضة التركية‎ بتهمة "إهانة أردوغان"

وتندرج هذه الحملة الجديدة من الاعتقالات بتهمة "الفساد" في إطار سلسلة اعتقالات تستهدف منذ أشهر "حزب الشعب الجمهوري" الذي يُعدّ أبرز أحزاب المعارضة التركية.

واعتُقل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يُعد أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس وحُكم عليه بالسجن.

وأثار اعتقاله موجة احتجاج غير مسبوقة في البلاد منذ 12 عامًا.

كما اعتُقل تسعة من رؤساء البلديات الـ26 الذين ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول منذ أكتوبر، بتهم معظمها تتعلق بالفساد، وهي تهم ينفونها.

ويرى محللون أن الحكومة تسعى إلى إضعاف حزب الشعب الجمهوري الذي خرج منتصرًا بشكل كبير في الانتخابات المحلية التي جرت في ربيع العام 2024، على حساب حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

أخبار ذات علاقة

"كف غادر".. تعرض زعيم المعارضة التركية للضرب علنا (فيديو إرم)

"كف غادر".. تعرض زعيم المعارضة التركية للضرب علنا (فيديو إرم)

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC