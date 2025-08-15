تركيا تستأنف حملة الاعتقالات في صفوف المعارضة

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة، 40 شخصًا في بلدية إسطنبول التي تعد معقلًا لـ"حزب الشعب الجمهوري" المعارض، من بينهم رئيس بلدية منطقة بك أوغلي وعدد من مستشاريه المقربين، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، بحسب فرانس برس.

وتندرج هذه الحملة الجديدة من الاعتقالات بتهمة "الفساد" في إطار سلسلة اعتقالات تستهدف منذ أشهر "حزب الشعب الجمهوري" الذي يُعدّ أبرز أحزاب المعارضة التركية.

واعتُقل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يُعد أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس وحُكم عليه بالسجن.

وأثار اعتقاله موجة احتجاج غير مسبوقة في البلاد منذ 12 عامًا.

كما اعتُقل تسعة من رؤساء البلديات الـ26 الذين ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول منذ أكتوبر، بتهم معظمها تتعلق بالفساد، وهي تهم ينفونها.

ويرى محللون أن الحكومة تسعى إلى إضعاف حزب الشعب الجمهوري الذي خرج منتصرًا بشكل كبير في الانتخابات المحلية التي جرت في ربيع العام 2024، على حساب حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.