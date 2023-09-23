أوكرانيا تعلن مقتل قادة من البحرية الروسية خلال هجوم سيفاستوبول

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أن عشرات الأشخاص، بينهم "شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية"، قتلوا أو جُرحوا في هجوم صاروخي شنته على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم، قبل يوم.

وقال الجيش الأوكراني إن "تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت، والنتيجة مقتل وجرح عشرات المحتلين، بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول".

وأضاف أن الهجوم وقع أثناء انعقاد "اجتماع لقيادة البحرية الروسية".

وقال رئيس الاستخبارات الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن الهجوم أدى إلى مقتل "تسعة أشخاص على الأقل"، بينهم جنرالات، حسبما صرح لإذاعة صوت أمريكا.