ردا على كاريكاتير "مسيء" لخامنئي.. طهران تغلق جمعية الدراسات الفرنسية الإيرانية

وتمتلك جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية في إيران مكتبة غنية تضم كتبًا نادرة، وتعمل تحت إشراف السفارة الفرنسية في طهران، وحصل الفرنسيون على حقوق حصرية للحفر في إيران لأغراض أثرية في منتصف القرن التاسع عشر.

وأعلنت الخارجية الإيرانية، مساء الأربعاء، استدعاء سفير فرنسا لدى طهران "نيكولاس روش" على خلفية رسم كاريكاتوري يسخر من خامنئي.

وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني في بيان صحفي، "لقد تم استدعاء سفير فرنسا لدى طهران إلى وزارة الخارجية مساء اليوم، إثر فعل مشين بقيام إحدى المطبوعات الفرنسية في إهانة السلطة والمقدسات والأديان والقيم الوطنية".