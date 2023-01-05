ردا على كاريكاتير "مسيء" لخامنئي.. طهران تغلق جمعية الدراسات الفرنسية الإيرانية
أغلقت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، جمعية الدراسات الفرنسية الإيرانية على خلفية ما اعتبرته طهران "إساءة" مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة، للمرشد علي خامنئي بعدما نشرت مؤخرًا رسمًا كاريكاتيريًا يسخر منه.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان "أثناء مراجعة العلاقات الثقافية مع فرنسا ودراسة إمكانية استمرار الأنشطة الثقافية الفرنسية في إيران، وكرد فعل أولي قررنا إغلاق أنشطة جمعية الدراسات الفرنسية الإيرانية في إيران".
وأضافت "أبلغنا الجانب الفرنسي ضرورة التعامل بجدية مع إساءة استخدام قيم الحرية الأصيلة من الكلام، الذي يكون بقاؤه واتساقه في احترام الإنسان والإنسانية والمقدسات الدينية والوطنية لجميع البشر، على مختلف المستويات وحسب الاقتضاء".
وحملت الخارجية الإيرانية الحكومة الفرنسية المسؤولية تجاه ما أسمته "انتهاك حرمة الحرية وانتهاك حقوق الإنسان وإهانة القيم الدينية وانتهاك المعتقدات الدينية وتهديد السيادة الوطنية للآخرين".
وتابعت "مطالبة الشعب الإيراني من الحكومة الفرنسية بمحاسبة مرتكبي ومروجي الأعمال الهجومية الأخيرة ومنع تكرارها ستتم متابعتها بجدية وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد".
وجمعية الدراسات الفرنسية الإيرانية في طهران تأسست العام 1947 للبحث في علم الآثار في إيران وتشجيع الدراسات والبحوث في هذا المجال.
وتمتلك جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية في إيران مكتبة غنية تضم كتبًا نادرة، وتعمل تحت إشراف السفارة الفرنسية في طهران، وحصل الفرنسيون على حقوق حصرية للحفر في إيران لأغراض أثرية في منتصف القرن التاسع عشر.
وأعلنت الخارجية الإيرانية، مساء الأربعاء، استدعاء سفير فرنسا لدى طهران "نيكولاس روش" على خلفية رسم كاريكاتوري يسخر من خامنئي.
وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني في بيان صحفي، "لقد تم استدعاء سفير فرنسا لدى طهران إلى وزارة الخارجية مساء اليوم، إثر فعل مشين بقيام إحدى المطبوعات الفرنسية في إهانة السلطة والمقدسات والأديان والقيم الوطنية".
ونشرت مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية، رسمًا كاريكاتوريًا لدعم الاحتجاجات الشعبية في إيران ويسخر من المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما اعتبرت طهران هذه الخطوة "إهانة لخامنئي"، متوعدة بـ"الرد".