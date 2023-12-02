وسط شجار وملاسنات.. البرلمان الفرنسي يوافق على تعديلات لصالح المهاجرين

وفي أول تعليق له على هذا القرار، وصف وزير الصحة الفرنسي أوريلين روسو الموقف بـ"العادل"، وأضاف إنه "موقف قوي يتناسب والنظام الصحي العام في فرنسا".

أما فيما يخص وضعية المهاجرين غير الشرعيين الذين يشتغلون في مهن "صعبة" أي في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، أفادت وسائل إعلام محلية أن لجنة القانون بالجمعية الوطنية الفرنسية وافقت يوم الخميس، على نسخة منقحة من المادة المتعلقة بالتسوية التلقائية لوضعيتهم.

واحتجاجا على ذلك، قالت النائبة آني جنيفارد عن حزب الجمهوريون، "نحن نعارض بشدة أحكام هذه المادة".

كما وافقت الجمعية الوطنية على المادة 4 من مشروع قانون الهجرة، التي تسمح لفئات من طالبي اللجوء بالحصول على فرص العمل، بصورة فورية، بعد أن حذفها مجلس الشيوخ مطلع الشهر الماضي.

وفي خطوة من شأنها أن تسمح للمشرع بالتحكم، بصورة أكبر، في عدد الوافدين على فرنسا، وافقت الجمعية الوطنية على نص مادة تحدد حصص الهجرة، ما يعني أن البرلمان سيحدد خلال السنوات الثلاث المقبلة، عدد المهاجرين المسموح لهم بالاستقرار الدائم في فرنسا، لكل فئة من فئات الإقامة، باستثناء اللجوء والهجرة العائلية.