استقالة مسؤول أمريكي بارز احتجاجا على الموقف من حرب غزة

أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، أندرو ميلر، استقالته من منصبه، ليصبح أكبر مسؤول أمريكي يغادر منصبه منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن قرار ميلر جاء اعتراضا على سماح الولايات المتحدة بقتل عشرات الآلاف على يد إسرائيل في غزة، رغم أنه قال لزملائه، الجمعة، إنه ترك وظيفته "لقضاء وقت أطول مع العائلة".

واعتبرت الصحيفة أن استقالة ميلر "انتكاسة للدبلوماسيين الأمريكيين الذين يسعون إلى قطيعة أكبر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف".

وجاءت الاستقالة وسط إحباط متزايد داخل الحكومة الأمريكية وخارجها، بشأن العدد الكبير من القتلى المدنيين في غزة، الذي تجاوز 37 ألفا حتى الآن، وفق السلطات الصحية في القطاع.